В Дагестане с женихом расправились в день свадьбы

В Дагестане арестовали подозреваемого в нападении на жениха в день свадьбы

Жителя Дагестана подозревают в нападении на 23-летнего мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд региона.

По данным агентства, инцидент произошел в день свадьбы пострадавшего. У него произошел конфликт с другим местным жителем. Во время ссоры оппонент нанес молодому человеку более пяти ударов ножом, который у него был при себе. В результате пострадавший не выжил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи ходатайствовали об аресте мужчины, суд его удовлетворил.

«В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 сентября 2026 года», – сообщается в публикации.

До этого в Иркутске мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за покупку алкоголя для вечеринки, на которой подросток напал на сверстника с ножом.

Во время расследования выяснилось, что покупавший алкоголь мужчина в 2023-м и 2024-м годах приставал к детям. Свое наказание он получил после частичного сложения сроков.

Ранее сообщалось, что мигрант ранил ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался в Москве.