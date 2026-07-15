Фигуранта дела о поножовщине на вечеринке в Байкальске осудили за покупку алкоголя детям

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя к 16 годам колонии за покупку алкоголя подросткам на вечеринку в Байкальске, где произошла поножовщина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области в Telegram-канале.

По данным следствия, 25-летний житель Байкальска 24 мая 2025 года приобрел семь 1,5-литровых бутылок разливного пива, которые впоследствии употреблял со своим 17-летним братом и его несовершеннолетними друзьями. 27 мая обвиняемый купил еще пять бутылок по 0,4 литра пивного алкогольного напитка, а также бутылку водки объемом 0,5 литра. Их он передал подросткам, отмечавшим день рождения.

Подсудимого признали виновным по статье о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Кроме того, подсудимый признан виновным за совершение в 2023 и 2024 годах других преступлений против половой неприкосновенности. По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел 28 мая прошлого года. Подростки собрались, чтобы отметить день рождения знакомой, однако в какой-то момент 17-летний гость напал на сверстников с ножом. Предварительно, увидев полицейских, он открыл газ и устроил взрыв, во время которого сгорел дом. В результате не выжили четыре человека и сам нападавший, еще четверо попали в больницу.

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