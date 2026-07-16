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Общество

Россиянку заставили платить 2 млн рублей за чужую машину

Mash: россиянку заставили заплатить таможенный сбор за машину, которой не было
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Приморья заставили платить 2 млн таможенных сборов за машину, которую она не покупала. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Таможня решила, что россиянка завезла Hyundai Palisade из-за границы, но она на самом деле женщина не покупала автомобиль.

По версии таможенной службы, туристка купила на аукционе автомобиль, а при въезде в РФ занизила цену и недоплатила таможенных сборов на 1,7 млн рублей. Однако «покупательница» впервые видела машину, о которой шла речь. В суде выяснилось — документы на авто были поддельными, в том числе подписи.

Теперь таможенная служба будет разбираться с деятельностью компании «Хайтек крафт», которая занималась перевозкой авто, сейчас фирма проходит процедуру банкротства. По вышеописанной схеме пострадали еще четыре человека, от имени которых также покупались автомобили.

С января по май 2026 года дальневосточные таможни оформили ввоз 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Этот показатель на 22,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Ранее иркутская таможня задержала пассажирку с алмазами из Пекина.

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