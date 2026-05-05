Иркутская таможня задержала пассажирку с алмазами из Пекина

В Иркутске таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму 6,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, 48-летняя иностранка прилетела из Пекина и пыталась провезти украшения через «зеленый коридор». Во время выборочного контроля в ее багаже обнаружили два зип-пакета с драгоценностями: 53 кристалла и пять колец из белого металла с прозрачными камнями. К изделиям прилагались сертификаты геммологической лаборатории IGI, подтверждающие подлинность ограненных алмазов.

Экспертиза показала, что кольца изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб, в них вставлены розовые и белые бриллианты. Остальные камни также оказались алмазами разного размера и огранки.

На подозреваемую возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. Украшения передали на хранение до решения суда.

