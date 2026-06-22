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Автомобили

Владивостокская таможня зафиксировала рекорд по ввозу автомобилей

Ввоз машин в РФ через таможни Дальнего Востока увеличился на 23%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

С января по май 2026 года дальневосточные таможни оформили ввоз 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления, этот показатель на 22,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Основной объем поставок пришелся на Владивостокскую таможню — 112,5 тыс. машин и Уссурийскую таможню — 33 тыс. Замыкает тройку лидеров Читинская таможня с 2,5 тыс. оформленных авто.

Безусловным лидером среди стран-экспортеров остается Япония — оттуда ввезено более 138 тыс. автомобилей, что составляет 90,8% от общего объема. Из Южной Кореи поступило более 10 тыс. машин (6,6%), из Китая — около 4 тыс. (2,6%). Примечательно, что рост импорта сохраняется вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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