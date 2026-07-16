Психолог объяснила причины синдрома «отложенной жизни»

Синдром «отложенной жизни» нередко ошибочно принимают за проявление лени, однако на самом деле его причины связаны с глубинными психологическими установками. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, первопричиной такого состояния часто бывают семейные сценарии, особенности воспитания и установки, сформированные еще в детстве. Постоянные фразы о том, что важные события начнутся только после окончания школы, университета или наступления взрослого возраста, закрепляют у человека ощущение, что счастье и успех будут только в будущем.

Психолог подчеркнула, что одним из главных «тормозов» становится страх действовать. Человек боится ошибок и неопределенности, из-за чего предъявляет к себе завышенные требования и стремится быть готовым «на 120%», прежде чем приступить к делу. Зачастую такое мышление сопровождается низкой самооценкой и ощущением собственной недостойности.

«Как человек характеризует свое состояния до «начала этой жизни»? Как жизнь на паузе, застой и неудовлетворенность. И здесь часто встречаются фразы-отговорки: «начну с Нового года», «начну после дня рождения» и тому подобное. А пока человек воспринимает свою жизнь как скучную», — рассказала специалист.

Она предупредила, что главной опасностью такого состояния становится то, что человек постоянно продолжает откладывать реализацию своих идей, воспринимая желаемое будущее как недостижимую перспективу, из-за чего оно так и не наступает.

Психолог Екатерина Сергеева до этого предупреждала, что человек, столкнувшийся с хроническим стрессом, может утратить интерес к общению с окружающими и социально изолироваться. По ее словам, при таком состоянии ослабевает память и снижается способность к самоуправлению, в то время как центр тревоги становится гиперактивным.

Ранее стало известно, что больше половины россиян считают себя ленивыми.