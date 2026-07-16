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Больше половины россиян считают себя ленивыми

KP.RU: 70% россиян считают себя ленивыми людьми
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян признались, что любят отдохнуть и считают себя ленивыми людьми. Это следует из результатов исследования kp.ru.

Опрос показал, что 70% респондентов считают, что являются лентяями. Эти россияне поделились, что им нравится лежать, расслабляться и ничего не делать. Они добавили, что не могут понять гонки за успехом и предпочитают избегать спешки, радуясь мелочам.

«Проблема лени в том, что с ней лень бороться», — отметил участник опроса.

Однако другие 27% россиян заявили, что не считают себя ленивыми людьми. По их словам, они трудолюбивы и всегда стараются сохранять продуктивность. При этом респонденты признались, что нередко остаются недовольны собой, если им не удается успеть выполнить все задуманные дела.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Они сказали, что считают себя работящими людьми, которые умеют отдыхать. Некоторые из этих респондентов также добавили, что человек сталкивается с ленью исключительно из-за отсутствия мотивации, выгорания или понимания бессмысленности задачи.

Психолог Оксана Корякина до этого предупреждала, что причинами постоянного желания лежать в кровати могут оказаться тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или последствия травмы. Она подчеркнула, что если человек дольше двух недель почти не встает с кровати, перестает ухаживать за собой, отказывается от общения с окружающими, теряет интерес к привычным занятиям и ощущает усталость даже после сна, это может говорить о наличии серьезных психологических проблем.

Ранее стало известно, сколько россиян поддерживают порядок дома.

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