В оперштабе Белгородской области сообщили о двух раненных при атаках ВСУ

В Шебекинском и Валуйском округах два человека были ранены из-за атак дронов ВСУ

В результате атак украинских дронов в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона в канале на платформе «Макс».

По информации оперштаба, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, в селе Герасимовка Валуйского округа дрон взорвался во дворе частного дома. В результате женщина получила акубаротравму. В Шебекино при взрыве беспилотника была разбита передняя часть кузова автомобиля, в селе Белянка четыре машины оказались посечены ударами FPV-дронов, а в поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль.

Ночью в Шебекино при взрыве FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. У 13-летней девочки диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Кроме того, в белгородскую больницу доставили 18-летнюю девушку, которая получила ранение ягодичной области.

Ранее Керчь была полностью обесточена из-за атак БПЛА.