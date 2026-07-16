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Армия

В Белгородской области сообщили о пострадавших во время атак ВСУ

Пять человек ранены в Белгородской области при атаках ВСУ
Global Look Press

Пять человек получили ранения в результате украинских атак на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Ночью в Шебекино при взрыве FPV-дрона пострадали три мирные жительницы, их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Кроме того, в белгородскую больницу доставили 18-летнюю девушку, которая получила ранение ягодичной области.

На месте атаки повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Еще два человека пострадали утром в хуторе Церковный. В результате атаки БПЛА на авто двое мужчин получили осколочные ранения тела и акубаротравмы. Они самостоятельно обратились за медпомощью, после ее оказания их отпустили на амбулаторное лечение.

Утром в четверг дроны также атаковали Саратовскую область. Во время нее в Энгельсе была повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее Керчь была полностью обесточена из-за атак БПЛА.

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