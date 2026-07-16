«Оскорбительно и недопустимо»: в Ульяновске у здания семинарии откроют стрип-клуб

В пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии в Ульяновске откроют стриптиз-клуб. В Симбирской епархии обратились к местным властям с просьбой провести проверку.

Клуб откроют в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. В епархии отметили, что подобные «развлекательные» учреждения эксплуатируют «низменный потребительский интерес к женскому телу».

«Симбирская епархия считает размещение стриптиз-клуба в данном месте оскорбительным и недопустимым», — говорится в сообщении.

Представители духовенства попросили владельцев помещения отказаться от размещения стрип-клуба по этому адресу, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.

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