В РПЦ посоветовали жаловаться церковным властям, если батюшка требует денег

Священнослужители не имеют права требовать деньги за духовный разговор с прихожанами, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он добавил, что разговоры с батюшкой не являются аналогом психологической услуги.

«Священники ведут пастырские беседы не по прейскурантам, а по призванию, которое подтверждено рукоположением и пастырской присягой. В случае если священник требует денег за духовный совет и тем более таинство — есть возможность жаловаться в епархиальные и синодальные органы церковного управления. При этом церковь существует на добровольные пожертвования, размер которого определяется возможностями жертвователя», — сказал он.

Россияне должны помнить, что цель похода в церковь заключается в спасении души, заявил Кипшидзе.

«Обращение к священнику — это не выбор более дешевой психологической услуги, а желание стать христианином и спастись в церкви Христовой. Надеюсь, что понимание этой разницы в российском обществе существует», — заключил представитель РПЦ.

До этого СМИ сообщили, что россияне стали чаще обращаться к священнослужителям вместо психологов из-за дороговизны терапии — вместо 15 тысяч за сеанс люди отдают до 5 тысяч батюшке за разговор. Отмечается, что с батюшкой можно поговорить на разные темы — семья, дети, отношения.

Ранее в РПЦ объяснили, порочно ли влюбляться в священника.