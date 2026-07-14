В РПЦ заявили, что верующие люди реже страдают депрессией

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим во время своей выездной проповеди назвал панические атаки признаком «нахождения в рабстве у сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что между одержимостью и душевным заболеванием нельзя поставить знак равенства, однако вера действительно исцеляет людей от различных заболеваний, в том числе психических.

«Мы не можем во всех случаях поставить знак равенства между душевным заболеванием и одержимостью. Это ненаучная точка зрения, которая не находит подтверждения и в церковном учении. Однако правда в том, что верующие люди, как правило, менее подвержены депрессии и другим психологическим проблемам. Вера в Бога и полноценная церковная жизнь исцеляет душу человека от страстей и патологических зависимостей», — сказал он.

13 июля епископ Скопинский и Шацкий Питирим заявил, что панические атаки возникают у людей, которые находятся в рабстве у сатаны, отказались от церкви и погрязли в смертных грехах. По словам священника, когда человек пытается избавиться от депрессии, он получает напоминание «от хозяина». Он предложил для избавления от расстройств ходить не к врачам, а в церковь.

Ранее психиатр ответил священнику, обвинившему людей с паническими атаками в грехах.