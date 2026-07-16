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Общество

Россиянка четыре года притворялась инвалидом ради получения госвыплат

Жительница Пугачева получила почти полмиллиона рублей, притворяясь инвалидом
Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области жительница города Пугачёв в течение четырех лет притворялась инвалидом и получала выплаты от государства. В общей сложности 51-летняя мошенница успела получить почти полмиллиона рублей, передаёт sarinform.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что документы с недостоверными сведениями о получении инвалидности россиянка направила в органы социальной поддержки еще в 2013 году. На основании этой информации и соответствующего заявления жительнице начислили пенсию по инвалидности и ежемесячные соцвыплаты. Их женщина получала на протяжении четырех лет, в общей сложности сумма ущерба составила 470 тыс. рублей.

Расследование завершилось на днях, в ближайшее время дело будет передано в суд. По данным прокуратуры, жительнице Пугачёва грозит уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат. Наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает штраф до 80 тыс. рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

До этого в Оренбурге суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая несколько лет получала выплаты на несуществующего ребёнка. Правоохранители установили, что в 2022 году женщина, будучи в Москве, представила в ЗАГС ложные данные о том, что у нее якобы родился ребенок. Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» УК РФ, аннулировал запись о рождении несуществующего ребенка, признал свидетельство о рождении недействительным.

Ранее в РФ раскрыли схему, по которой сотни женщин незаконно получили маткапитал.

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