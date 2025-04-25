В РФ раскрыли схему, по которой сотни женщин незаконно получили маткапитал

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли преступную схему, по которой в 2022-2023 годах в России сотни женщин стали необоснованно обладательницами материнского капитала и других социальных выплат. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Криминальная структура действовала на территории 59 субъектов РФ.
«Злоумышленники предоставляли в органы ЗАГС и МФЦ подложные документы о родах вне медицинских учреждений для оформления свидетельств о рождении детей и последующего получения по ним различных социальных выплат, в том числе материнского (семейного) капитала», — говорится в сообщении.
Денежные средства, которые им не полагались, получили более 630 женщин.
Правоохранители возбудили 229 уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат» УК РФ. Также расследуется дело по статье «Участие в преступном сообществе» УК РФ. По нему задержаны 14 подозреваемых. Все они заключены под стражу.
Ранее в Госдуме призвали повышать маткапитал на каждого последующего ребенка.