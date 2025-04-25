Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ раскрыли схему, по которой сотни женщин незаконно получили маткапитал

Полиция РФ раскрыла схему, по которой 630 женщин незаконно получили соцвыплаты

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли преступную схему, по которой в 2022-2023 годах в России сотни женщин стали необоснованно обладательницами материнского капитала и других социальных выплат. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Криминальная структура действовала на территории 59 субъектов РФ.

«Злоумышленники предоставляли в органы ЗАГС и МФЦ подложные документы о родах вне медицинских учреждений для оформления свидетельств о рождении детей и последующего получения по ним различных социальных выплат, в том числе материнского (семейного) капитала», — говорится в сообщении.

Денежные средства, которые им не полагались, получили более 630 женщин.

Правоохранители возбудили 229 уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат» УК РФ. Также расследуется дело по статье «Участие в преступном сообществе» УК РФ. По нему задержаны 14 подозреваемых. Все они заключены под стражу.

Ранее в Госдуме призвали повышать маткапитал на каждого последующего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами