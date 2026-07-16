Британский подросток попал под суд из-за попытки совершить теракт в мечетях

В Великобритании 14-летнему подростку предъявлены обвинения в попытке совершить теракт в двух мечетях в районе Саттон на юге Лондона. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда в соцсети X.

Мальчика изначально задержали по подозрению в повреждении автомобиля, которое произошло 20 июня в том же районе.

Правоохранители провели обыск у него дома, где нашли ряд подозрительных документов. После этого в отношении подростка были выдвинуты обвинения в подготовке терактов, «связанных с крайне правым терроризмом», говорится в сообщении.

Подозреваемый предстал перед судом 16 июля.

Британские СМИ пишут, что подросток не признал вину.

В декабре прошлого года суд в Великобритании признал виновными трех мужчин, планировавших теракт против еврейской общины Манчестера. Главный констебль полиции Манчестера Роб Поттс заявлял, что если бы планы виновных свершились, то нападение стало бы самым разрушительным и потенциально одним из самых кровавых терактов, когда-либо случавшихся в стране.

Ранее неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере.