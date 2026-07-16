Психолог объяснила, как помочь ребенку побороть страх

Большинство детей сталкиваются с появлением первых страхов в дошкольном возрасте. Для того чтобы фобия не мешала развитию, родителям важно помочь ребенку справиться с этим неприятным чувством. Об этом в разговоре с RT предупредила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По словам эксперта, страх, при котором у ребенка возникают оцепенение и трудности с развитием, не является нормой. Она напомнила, что главной задачей детей является познание окружающего мира, а также изучение различных видов ситуаций и взаимодействий.

Психолог объяснила, что при появлении у ребенка сильного страха родителям не следует пытаться обесценить это состояние.

«Следует показывать своим примером, что все спокойно, все нормально. Говорить «это ерунда», «не бойся» — это вообще самое кошмарное, что можно сделать. Лучше всего признать его чувства», — предостерегла она.

Специалист подчеркнула, что лучше профилактикой для ребенка является ощущение безопасности рядом со взрослыми, а также постепенное познание собственных страхов. Ему важно понимать, что близкие не будут обесценивать и высмеивать его фобию, а будут рядом и окажут поддержку в любой непонятной ситуации.

Также психолог предупредила, что родителям не следует полностью исключать причину страха из жизни малыша, а постепенно знакомить его с пугающим объектом.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Дарья Жаркова до этого говорила, что смена школы может сопровождаться переживаниями, которые ребенок не всегда готов озвучить напрямую. Однако, по ее словам, с этим может помочь справиться карта эмоций: ребенок должен нарисовать все свои страхи на листе, а потом родителям следует обсудить их вместе с ним.

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