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Общество

Психолог объяснила желание детей есть мармеладных червей и монстров

Психолог Тодорова: интерес детей к мармеладным червям — возрастной этап
Candace M. Bliss/Shutterstock/FOTODOM

Дети интересуются мармеладом и другими сладостями в виде червей, монстров или даже глаз из-за естественного любопытства, а не психологических проблем. Об этом газете «Известия» рассказала детский и семейный психолог, консультант по развитию семьи Мария Тодорова.

Эксперт объяснила, что детей привлекают яркие цвета и необычные формы таких сладостей, которые воспринимаются как игровой элемент. Дополнительной причиной интереса к мармеладным червям и монстрам становятся интернет-контент и действия производителей, которые акцентируют внимание на внешнем виде продукта, стараясь вызвать яркие эмоции и спровоцировать желание попробовать новинку.

По словам психолога, такое поведение считается нормальным этапом взросления.

«Дети стремятся исследовать новое, проверяют границы допустимого, а также проявляют интерес к необычным и даже немного пугающим вещам. Повод для беспокойства возникает не из-за выбора сладостей, а при наличии устойчивых эмоциональных нарушений, агрессивного поведения, навязчивых страхов или серьезных трудностей в общении», — рассказала она.

Психолог также предупредила, что запреты при подобном интересе зачастую не приносят ожидаемого эффекта. При этом чем жестче ребенку запрещают употреблять определенный продукт, тем больше он его привлекает. Поэтому рекомендуется не превращать покупку или отказ от необычных сладостей в эмоциональное событие. Родителям следует объяснить ребенку, что необычная форма подобных продуктов является лишь маркетинговым приемом.

До этого Минпросвещения РФ заявило, что желание детей есть мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. В ведомстве придерживаются мнения, что некоторые интересы ребенка сформированы под влиянием зарубежных интернет-роликов и рекламы.

Ранее родителям объяснили, как сформировать правильные пищевые привычки у подростка.

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