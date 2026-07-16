Россиян предупредили о скрытой опасности малины

Малина способна истончать зубную эмаль, а также может навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева.

«Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы. Также органические кислоты в составе могут спровоцировать деминерализацию зубов и постепенно истончить эмаль», — объяснила специалист.

Для того чтобы избежать негативных последствий, после поедания малины рекомендуется прополоскать рот чистой водой.

Также, по словам эксперта, в малине содержится большое количество салицилатов, являющихся серьезным триггером для аллергиков. Они провоцируют появление легкой сыпи или даже опасных отеков.

Помимо этого, нутрициолог добавила, что малышам до трех лет можно есть до 50 граммов малины пару раз в неделю. Детям более старшего возраста стоит употреблять не более 200 граммов этой ягоды в день.

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