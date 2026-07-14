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Наука

Ученый рассказал, сколько смородины можно есть в день

Ученый Абрамов: в день можно есть не более 100–150 граммов смородины
Nadya So/Shutterstock/FOTODOM

Смородина содержит очень много витаминов и микроэлементов. Однако не стоит есть более 100–150 грамм ягоды в день, это может привести к развитию аллергии и проблемам с ЖКТ, рассказал «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.

«Хотя калорийность ягод низкая — около 40–50 ккал на 100 граммов, — суточная порция таких ягод для взрослого человека обычно составляет около 100–150 граммов свежих или замороженных плодов. Это количество может быть частью сбалансированного рациона и обеспечивает организм витамином C, клетчаткой и другими растительными соединениями. Детям рекомендуется меньшая порция. При индивидуальной непереносимости, аллергии или обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта количество ягод лучше обсудить со специалистом», — заметил Абрамов.

По словам специалиста, смородина укрепляет иммунитет, поддерживает сердце и сосуды, помогает пищеварению, улучшает состояние кожи, повышает уровень железа в крови и положительно влияет на нервную систему.

Ранее врач рассказал, сколько ягод клубники, малины и других можно есть в день без вреда для здоровья.

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