Мошенники придумали схему с «обновлением счета в Центробанке»

Аферисты придумали новую схему обмана: они убеждают жертву в утечке ее данных и под этим предлогом заставляют «обновить счет в Центробанке». Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные», — говорится в сообщении.

Так, мошенники утверждают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счет человека и он сможет ими пользоваться. Для выполнения всех условий, мошенники могут прислать видеоинструкцию, предупредили в ЦБ. Однако когда гражданин вносит средства, неизвестные обрывают с ним связь.

Регулятор подчеркивает: работники государственных ведомств не просят совершать такие операции.

До этого сообщалось также о новой схеме с ускоренной плановой поверкой счетчиков для дачников. Злоумышленник представляется сотрудником энергосбытовой компании и уверяет, что необходимо провести плановую поверку счетчиков.

Ранее в МВД рассказали о психологической ловушке телефонных аферистов.