В МВД рассказали о психологической ловушке телефонных аферистов

Мошенники все чаще используют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на приемах социальной инженерии. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что на первом этапе злоумышленники создают у потенциальной жертвы чувство тревоги. Для этого человеку поступает звонок под бытовым предлогом — например, из-за записи к врачу, замены ключей от домофона, доставки письма, проверки счетчиков или другой повседневной ситуации. Во время разговора собеседник просит назвать код из СМС.

В МВД отметили, что сам по себе такой код зачастую не предоставляет доступа к деньгам или онлайн-сервисам и не представляет для преступников непосредственной ценности. Главная цель первого звонка заключается в другом — заставить человека запомнить факт передачи кода незнакомцу и вызвать беспокойство из-за возможных последствий.

Спустя некоторое время начинается второй этап мошеннической схемы: жертве снова звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности. Собеседники утверждают, что предыдущий звонок действительно был совершен мошенниками, а персональные данные или сбережения человека якобы уже находятся под угрозой. В подтверждение своих слов они упоминают тот самый код из СМС, который жертва действительно передавала ранее.

Как подчеркнули в МВД, таким образом злоумышленники создают у человека ощущение достоверности происходящего. Осознав, что собеседник знает детали первого разговора, жертва начинает доверять дальнейшим инструкциям.

В ведомстве сообщили, что после этого аферисты под предлогом защиты денежных средств, декларирования накоплений или перевода денег на «безопасный счет» убеждают человека самостоятельно совершить финансовые операции в их пользу.

Правоохранители подчеркнули, что первый звонок не является попыткой хищения, а служит исключительно психологической подготовкой к основному этапу мошенничества. По оценке МВД, эффективность подобных схем основана не на технических приемах, а на грамотно выстроенном эмоциональном воздействии, когда естественное желание человека обезопасить себя используется преступниками в их интересах.

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