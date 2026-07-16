Онищенко предупредил россиян о риске подхватить туляремию на даче

Если после работы на дачном участке у человека появились такие симптомы, как головная боль и боль в мышцах, высокая температура, головокружение – нужно срочно обращаться к врачу. Высок риск, что пациент мог подхватить опасную зооантропонозную инфекцию – туляремию, которую разносят кролики, водяные крысы, полевки и зайцы, рассказал НСН эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, заразиться можно как после контакта с животным, так и через алиментарный путь после употребления воды или пищи. Кроме того, есть риск вдохнуть инфекцию – например, через пыль, заражённую мышами, а также через кровососущих насекомых, которые укусили больного грызуна, а затем – человека.

«В зависимости от полученной дозы человек может заболеть через несколько часов, но мы считаем инкубационный период 21 день. Какая может быть форма? Это может быть и бубонная чума, и конъюнктивально-бубонная. Может и как ангина протекать», – пояснил Онищенко.

Для предотвращения заражения он призвал регулярно проводить дератизационные мероприятия на даче – лучше делать это перед приездом людей, чтобы заранее снизить количество грызунов на участке, заключил эпидемиолог.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые. В ведомстве рассказали, что туляремия существует во всех регионах России. Для профилактики необходимо обеспечить грызунонепроницаемость жилых помещений, дач и погребов, а также не оставлять продукты питания доступными для грызунов. Самым надёжным способом защиты от туляремии является вакцинация.

Ранее эксперт предупредила, что «безобидные» мошки на даче могут привести к туляремии.