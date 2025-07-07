Названа неочевидная опасность дачных насекомых

Дачный сезон в России в самом разгаре, и многие отправляются отдыхать за город, чтобы насладиться природой. Однако загородные участки могут представлять серьезную опасность из-за насекомых, способных переносить малоизвестные, но опасные заболевания, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Клещи остаются одним из наиболее угрожающих переносчиков инфекций в средней полосе России. Их активность длится с апреля по октябрь, а укусы могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом (болезнью Лайма) и другими инфекциями. Помимо них, существуют и менее очевидные угрозы. Например, комары, особенно вблизи водоемов, способны передавать лихорадку Западного Нила (эндемичными регионами в РФ являются Волгоградская и Астраханская области) и дирофиляриоз. Хотя массовые вспышки этих заболеваний редки, единичные случаи фиксируются ежегодно, особенно в южных регионах страны», — пояснила она.

Безобидные на первый взгляд блохи могут долго сохраняться в дачных домах, если там ранее обитали грызуны или бездомные животные. Эти насекомые способны переносить Bartonella henselae — бактерию, вызывающую «болезнь кошачьих царапин» (фелиноз), а в эндемичных районах даже возбудителей чумы.

«Мошки (мокрецы) также представляют угрозу, несмотря на небольшой размер. Их укусы, помимо возможных аллергических реакций, могут стать причиной таких инфекционных заболеваний, как туляремия (Francisella tularensis) и онхоцеркоз (Onchocerca volvulus) (речная слепота)», — подчеркнула эксперт.

Тараканы, которых многие считают лишь бытовыми проблемами, способны переносить на своих лапках и теле возбудителей сальмонеллеза, дизентерии и грибковых инфекций. В условиях дачного дома, где продукты не всегда хранятся герметично, риск заражения через контакт с этими насекомыми возрастает.

«Осы и шершни также представляют опасность, особенно для людей с аллергией на их яд. В отличие от пчел, осы могут жалить многократно, а их укусы способны вызывать тяжелые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока», — сказала она.

Слепни — крупные кровососущие насекомые, активные в жаркую погоду. Их укусы болезненны и могут стать причиной вторичных инфекций, если место укуса расчесывать. Кроме того, слепни способны переносить туляремию и сибирскую язву после укуса больных животных, однако в России такие случаи регистрируются крайне редко.

«Моль и некоторые виды бабочек сами по себе не опасны для человека, но их гусеницы (например, гусеницы златогузки) имеют ядовитые волоски, которые могут вызывать дерматиты и аллергические реакции при контакте с кожей», — предупредила эксперт.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется регулярно обрабатывать дачный участок акарицидными средствами, устанавливать противомоскитные сетки и строго соблюдать гигиенические нормы. В случае укуса клеща или жалящего насекомого необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно при появлении признаков аллергической реакции.

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