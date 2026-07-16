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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, с какой инфекцией могут столкнуться дачники

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что туляремия существует во всех регионах России. Для профилактики необходимо обеспечить грызунонепроницаемость жилых помещений, дач и погребов, а также не оставлять продукты питания доступными для грызунов.

Инфекция может передаваться человеку через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, загрязненную пищу и воду.

В Роспотребнадзоре рассказали, что самым надежным способом защиты от туляремии является вакцинация.

До этого специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин рассказал, что тараканы могут переносить опасные микроорганизмы из канализации в квартиру, в том числе на кухню и в постель. По его словам, контакт насекомого с кожей или постельным бельем оставляет патогенную микрофлору, которая затем попадает на слизистые человека.

Ранее россиянам объяснили, как избавиться от муравьев на даче.

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