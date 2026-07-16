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Общество

Жителя Алтая отправили в колонию строгого режима за кражу маникюрного набора

В Алтайском крае укравший маникюрный набор мужчина получил реальный срок
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Бийске местного жителя лишили свободы за кражу маникюрного набора, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как уточняется, мужчина украл товар стоимостью 3599 рублей из магазина бытовой химии и был задержан.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом в период разбирательства по этому делу он уже был осужден другим судом за аналогичное преступление к 1 году 10 месяцам лишения свободы.

Осужденный не стал обжаловать приговор, и он вступил в законную силу.

До этого в Подмосковье водитель получил срок за отсос бензина. Мужчина дважды сливал топливо из каршеринговых авто и украл 98 литров, причинив сервисам ущерб в 5000 рублей. Также мужчина несколько раз гонял по Домодедово пьяным. Суд назначил ему 2,5 года колонии общего режима и лишил прав на 3 года.

Ранее на Камчатке вор уснул на месте преступления и отправился в колонию на 2,5 года.

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