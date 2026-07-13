Россиянин получил срок за отсос бензина

В Московской области вынесли наказание водителю за отсос бензина из машин каршеринга и пьяную езду. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Арсанали Джангишиев дважды сливал топливо из каршеринговых авто летом прошлого года – всего украл 98 литров, причинив сервисам ущерб в 5 тысяч рублей. Также мужчина несколько раз гонял по Домодедово пьяным. Суд назначил ему 2,5 года колонии общего режима и лишил прав на 3 года», – говорится в публикации.

По данным прокуратуры Подмосковья, у нарушителя изъяли BMW.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.