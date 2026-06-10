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Общество

На Камчатке вор уснул на месте преступления и отправился в колонию на 2,5 года

На Камчатке пенсионерка нашла в своем доме спящего вора
Петропавловск-Камчатский городской суд

Житель Петропавловска-Камчатского получил срок за неудачную кражу, после которой уснул на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Утром 13 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая финансовые трудности, разбил окно веранды частного дома по улице Колхозная и проник в жилище пенсионерки. В комнате он обнаружил плазменный телевизор, завернул его в плед, вынес на улицу и спрятал в сугробе.

После этого мужчина вернулся в дом, чтобы продолжить хищение, но не смог — устал, замерз, присел за стол и уснул. Вернувшаяся хозяйка обнаружила его в таком положении и вызвала полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Оказалось, что он уже неоднократно был судим.

Суд признал его виновным в краже с незаконным проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ) и назначил наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее таганрожец проник в соседскую квартиру по ошибке и решил ее ограбить.

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