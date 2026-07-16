Косметолог назвала домашние процедуры, которые помогут избежать пигментных пятен летом

Летом пигментные пятна появляются в результате сочетания сразу нескольких факторов, таких как ультрафиолет, воспаления, раздражения, ошибок в уходе и привычки откладывать решение проблемы. Однако улучшить тон кожи можно даже в домашних условиях, если придерживаться системного ухода, а не использовать средства хаотично. Об этом Life.ru сообщила врач-косметолог Алёна Милен.

«Главная домашняя процедура летом — это SPF, и точка. Если вы пытаетесь осветлить кожу, но игнорируете защиту, пятна будут возвращаться снова и снова. Солнцезащитный крем — это ваш антипигментный курс номер один», — объяснила специалист.

В летний сезон косметолог призвала использовать мягкие осветляющие формулы, которые помогают снизить выработку меланина и ускорить обновление клеток. Рекомендуется обратить внимание на косметические средства с витамином C, который придает коже сияние и обеспечивает антиоксидантную защиту, с ниацинамидом для укрепления защитного барьера и уменьшения поствоспалительной пигментации, а также с азелаиновой и транексамовой кислотами. При этом для мягкого обновления кожи подойдут и AHA-кислоты.

По словам эксперта, применение кислот летом допустимо, если использовать продукты с понятной концентрацией, вводить их постепенно, не наносить на участки с активным воспалением и ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

Тем, у кого кожа раздражена или есть воспаления, в первую очередь следует восстановить ее защитный барьер, а только затем приступать к осветляющему уходу. Утром врач посоветовала использовать мягкое очищение, после чего наносить сыворотку с витамином C, ниацинамидом или транексамовой кислотой, затем увлажняющий крем и средство с SPF 50+. Вечером стоит очистить кожу, используя средства с азелаиновой кислотой или ретиноидом при хорошей переносимости, а затем крем или сыворотку для восстановления кожного барьера.

Косметолог подчеркнула, что осветляющие компоненты работают постепенно. Первые заметные изменения обычно заметны спустя несколько недель, а стойкий результат формируется через несколько месяцев системного применения продуктов.

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева до этого говорила, что снизить риск солнечных ожогов поможет употребление продуктов, богатых бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е. По ее словам, для того чтобы кожа была более устойчивой к воздействию ультрафиолета и загорала, а не обгорала, важно употреблять зелень, тыкву, морковь, шпинат и абрикосы.

Ранее трихолог предупредила о распространенных ошибках при уходе за волосами летом.