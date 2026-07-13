Трихолог предупредила о распространенных ошибках при уходе за волосами летом

Использование домашних масок, лимонного сока и других натуральных средств в летний сезон способствует усилению сухости и ломкости волос, а также раздражает кожу головы. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Специалист объяснила, что летом волосы сталкиваются с такими факторами стресса, как ультрафиолетовое излучение, жара, ветер, морская и хлорированная вода. На фоне этого даже привычные домашние средства для ухода могут работать не так, как в другой сезон.

По словам трихолога, одним из самых популярных способов ухода летом является осветление волос с помощью лимонного сока. Однако кислота способствует раскрытию кутикулы волоса и ускорению вымывания пигмента. При попадании на кожу головы этот сок также повышает ее чувствительность к ультрафиолету, а также увеличивает риск появления раздражения и фототоксической реакции. В итоге волосы могут стать более сухими, ломкими и тусклыми.

Эксперт подчеркнула, что использование масел может уменьшить потерю влаги и сделать волосы более гладкими. Однако такие средства не лечат выпадение и не воздействуют на волосяные фолликулы. Она предостерегла от нанесения масел перед длительным пребыванием на солнце, так как плотная пленка усиливает тепловое воздействие.

Помимо этого, дерматолог предупредила об опасности домашних скрабов из соли и соды. Кристаллы таких средств могут механически травмировать кожу, особенно ту, которая уже была раздражена солнцем. Также щелочная среда соды вызывает нарушение естественного слабокислого баланса и провоцирует раскрытие кутикулы волос, потерю влаги и усиление ломкости.

Ухудшают состояние волос и различные спиртовые настойки и домашние лосьоны.

«Спирт быстро испаряется, одновременно усиливая обезвоживание кожи и волос. В условиях жары это может приводить к еще большей сухости, ощущению стянутости кожи головы и ухудшению качества», — отметила специалист.

Кроме того, она предостерегла от использования масок из кефира и яиц летом. В жару такие смеси быстро высыхают и плохо смываются. В итоге остатки белковых продуктов ухудшают внешний вид волос и препятствуют правильному нанесению других средств.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого предупреждала, что главной причиной выпадения волос становится стресс. По ее словам, гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

Ранее врач предупредила об опасности мокрых волос на пляже.