В Крыму задержали сторонника украинских националистов

Правоохранители задержали сторонника украинских националистов в крымском поселке Советское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

По информации ведомства, 44-летний мужчина придерживается украинских националистических взглядов, а в его гараже были найдены украинская атрибутика наряду с флагами и шевронами США. В ФСБ указали, что задержанный публично одобрял деятельность Вооруженных сил Украины и призывал в украинских группах мессенджера Telegram к уничтожению российских военнослужащих военкоматов и «Юнармии».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, и решается вопрос о дополнительном деле за публичные призывы к террористической деятельности. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы.

В июне лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок был ранен в результате удара беспилотника. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил беспилотник.

Ранее петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку госизмены.