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Армия

Стало известно о ранении украинского националиста Тягнибока

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Тягнибока ранило после удара БПЛА по машине
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок был ранен в результате удара беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Тягнибока ранили на фронте», — говорится в сообщении.

Градоначальник уточнил, что автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил беспилотник. Подробности о состоянии Тягнибока и инциденте не приводятся.

Тягнибок был активным участником государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах. Он также выступал с угрозами в адрес крымчан после вхождения региона в состав России. Среди прочего Тягнибок предлагал «развалить» Россию «на 20 национальных государств» ради возвращения Крыма Украине.

В марте 2026-го источник сообщил, что имя Тягнибока значится в списке медиаперсон, которых командование беспилотных систем украинских войск формально устроило на службу в свои подразделения. При этом все эти общественные деятели большую часть времени проводят в Киеве, а не на фронте, уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что раненый украинский солдат всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться.

 
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