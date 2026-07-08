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Политика

Журналисты предрекли последствия для Украины после покушения на Ермолаева

Guardian: убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева дорого обойдется Киеву
Interpol

Убийство на Украине Анастасии Березовской, покушавшейся на жизнь олигарха Вадима Ермолаева, дорого обойдется Киеву в политическом плане. Об этом говорится в материале The Guardian.

Как пишет издание, любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с бомбардировкой на европейской территории, нанесут Киеву серьезный ущерб на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл на саммит НАТО, стремясь заручиться поддержкой Запада.

3 июля Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую подозревают в организации взрыва в Монако 29 июня, при котором пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его спутники.

Предположительно, после покушения женщина через Францию и Италию сбежала в Германию. Позднее стало известно о ее смерти.

По данным прокуратуры Украины, Березовская вернулась в страну 1 июля, после чего общалась с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим офицером Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Оба были задержаны по подозрению в убийстве по предварительному сговору. В полиции сообщили, что сотрудник ГУР признался в убийстве Березовской. Следствие считает, что преступление он совершил вместе с другим фигурантом — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Ранее был назван мотив покушения на олигарха Ермолаева.

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