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Общество

Стало известно, сколько россиян поддерживают порядок дома

KP.RU: 40% россиян раскрыли, что редко убираются дома
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян признались, что у них дома часто бывает бардак, поскольку они редко убираются. Это следует из результатов опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, у 40% респондентов дома беспорядок, который некоторые называют «творческим». При этом, по словам части россиян, их устраивает обстановка в жилище, поскольку они научились легко ориентироваться в хаосе. Эти опрошенные редко проводят уборку. Другие признались, что не могут выбросить старые вещи и верят, что даже сломанные предметы могут понадобиться им в будущем.

«Поддерживаю свой бардак на определенном уровне. Понимаю, что даже после уборки до порядка мне далеко, но меня все устраивает», — призналась участница опроса.

Однако другие 55% россиян заявили, что в их доме обычно порядок. Респонденты подчеркнули, что ненавидят мусор, хлам и грязь вокруг себя, поэтому стараются поддерживать жилище в опрятном состоянии.

Оставшиеся 5% проголосовали за вариант «другое». Они объяснили, что могут как убираться дома, так и жить некоторое время в беспорядке.

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