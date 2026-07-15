Психолог объяснила желание постоянно лежать в кровати

Причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или даже последствия травмы. Об этом газете «Известия» сообщила психолог Оксана Корякина.

Специалист предупредила, что если человек более двух недель почти не встает с кровати, перестает ухаживать за собой, избегает общения с окружающими, теряет интерес к привычным занятиям и чувствует усталость даже после сна, это может указывать на серьезные психологические проблемы.

По словам психолога, желание постоянно оставаться в кровати нередко становится защитным механизмом организма. При длительном стрессе нервная система начинает экономить ресурсы, из-за чего даже повседневные действия требуют значительных затрат энергии. При этом кровать воспринимается как способ избежать тревоги, эмоционального выгорания или тяжелых жизненных переживаний.

«Это повод не обвинять себя в лени, а обратиться сначала к врачу для исключения соматических причин, а затем уже к психологу или к психиатру для более детальной оценки состояния», — напомнила она.

Эксперт также добавила, что один такой симптом не свидетельствует о депрессии. Схожие проявления могут наблюдаться при тревожных расстройствах, последствиях психологической травмы, хронической усталости и ряде заболеваний, поэтому оценивать состояние необходимо комплексно.

Для восстановления специалист посоветовала постепенно возвращаться к повседневной активности, начиная с подъема с кровати, умывания, приема пищи за столом и коротких прогулок. В случае длительного снижения активности рекомендуется исключить медицинские причины и при необходимости обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.

Ппсихолог-гипнотерапевт Алексей Шестаков до этого рассказал «Газете.Ru», что внешняя демонстрация хорошего настроения при депрессивных переживаниях зачастую связана с нежеланием обременять окружающих своими переживаниями. При этом, по его словам, такое поведение приводит к ухудшению ситуации, поскольку чем дольше человек скрывает свое истинное эмоциональное состояние, тем большие усилия ему приходится прикладывать для поддержания такого впечатления и тем меньше сил остается на преодоление депрессивных проявлений.

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