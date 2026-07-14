Двое руферов залезли на крышу Зимнего дворца и попали на видео

Росгвардия и охрана Эрмитажа сняли с крыши Зимнего дворца двух руферов

В Санкт-Петербурге росгвардейцы совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, взобравшихся на крышу Зимнего дворца. Об этом сообщило управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале.

О проникновении посторонних на дворцовую крышу сообщил в дежурную часть сотрудник музея, это произошло сегодня рано утром. Чтобы отрезать нарушителям пути к отступлению, на месте были оперативно выставлены дополнительные посты охраны.

Прибывшие по вызову сотрудники силовых ведомств совместно с музейными охранниками задержали обоих руферов. Одного из молодых людей после этого доставили в 78-й отдел петербургской полиции. Второй верхолаз пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, поэтому его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Главное здание Эрмитажа — Зимний дворец — состоит из трех этажей, считая цокольный, и имеет высоту 23,5 метра. Общая высота с учетом скульптур на парапете и балюстрады достигает около 25–26 метров, высота аттика (верхней части стены над карнизом) — около 5 метров.

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