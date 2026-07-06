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Россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили три уголовных обвинения
angela_nikolau/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам предъявили три уголовных обвинения и одно административное, совокупное наказание может превышать 20 лет тюрьмы. Об этом РИА Новости рассказали прокуратуре Манхэттена.

Россиянам предъявлены обвинения в уголовных преступлениях категории D: безрассудная угроза жизни первой степени — максимальное наказание до 7 лет тюрьмы; преступное причинение вреда имуществу второй степени — до 7 лет тюрьмы; кража со взломом третьей степени — до 7 лет тюрьмы.

Также им предъявлено административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий — наказанием за это может стать срок до года лишения свободы.

1 июля полиция Нью-Йорка задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Мужчина и девушка в масках забрались на небоскреб и вывесили баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее в Париже задержали мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню с флагом США.

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