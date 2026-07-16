Юрист назвал случаи, когда после увольнения работникам должны продолжать платить

В некоторых случаях после увольнения работодатель должен продолжать начислять сотруднику выплаты. Об этом в беседе с RT сообщил адвокат Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что речь идет не обязательно о зарплате – она выплачивается только за период, в течение которого сотрудник выполнял рабочие обязанности. Но есть и другие ситуации, когда бывшему работнику полагаются выплаты – например, если он был уволен в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением штата.

«В этом случае работнику выплачивается выходное пособие, а при соблюдении установленных законом условий за ним может сохраняться средний месячный заработок на период трудоустройства», — пояснил юрист.

По его словам, длительность начисления выплат основывается на конкретной ситуации и может достигать трех месяцев с момента увольнения. Однако это не предел – в ряде случаев сотруднику полагаются дополнительные гарантии на более долгий срок. Например, это касается работников компаний Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. В этом случае средний заработок после ликвидации организации может предоставляться на срок до полугода.

Кроме того, Баранов отметил, что часто дополнительные выплаты заранее указываются в трудовом договоре и прочих внутренних документах компании в виде компенсации и премии за работу. Важно, что если у сотрудника появилось право на премию за выполненную работу, то начислить ее руководитель обязан даже после увольнения.

Еще один случай продолжения выплат после расторжения трудового договора касается случаев заболевания – при временной нетрудоспособности компания должна выплачивать больничное пособие в течение 30 дней после увольнения, заключил адвокат.

До этого HR-директор Level Group Валентина Романова объяснила, что при желании сотрудника уволиться по собственному желанию даже отказ руководителя ставить подпись на заявлении с юридической точки зрения не мешает расторжению трудового договора. Все, что требуется от работника – это письменно уведомить начальство о намерении уйти с работы за две недели, подчеркнула она.

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