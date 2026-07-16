Спасатели вылетели на поиски пропавшего в Приморье вертолета

Борт МЧС со спасателями вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом вылетел для поисков вертолета Robinson R-44, который пропал в Тернейском округе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что наземные поиски продолжаются, в них принимают участие спасатели краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты КГБУ «Приморская авиабаза». Всего в операции задействован 51 человек.

21 июня вертолет Robinson R-44 перестал выходить на связь во время полета из поселка Терней в Единку в Приморском крае. На борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами. За время поисков авиация обследовала свыше 8 тыс. квадратных километров территории. В операции участвуют вертолеты Ми-8, спасатели МЧС, специалисты авиалесоохраны и кинологические расчеты, однако работу усложняет труднодоступная гористая местность.

Ранее власти Приморского края предположили, что пропавший вертолет мог упасть в море.