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Общество

Один из аэропортов Кубани временно не принимает самолеты

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Информация об этом была опубликована в 10:22 мск. В ведомстве уточнили, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня ранее сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

Накануне Росавиация ввела ограничения в 10 российских аэропортах. Начиная с 03:53 мск ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в воздушных гаванях Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар.

К 05:21 мск все введенные по соображениям безопасности меры были отменены.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее аэропорт Мурманска оштрафовали более чем на 300 тыс. рублей из-за столкновения лайнера с птицей.

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