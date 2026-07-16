Налоговая заблокировала счета блогера Варламова

Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за долга более чем на 29 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, решение о блокировке было принято 25 мая. Основанием стало «принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности». Общая сумма долга по налогам составляет более 29,3 миллиона рублей.

В июне Варламов рассказал в YouTube‑интервью каналу Sheinkin 40, что уже около 10 лет ведет кочевой образ жизни, а все необходимое для него умещается в один чемодан.

Блогер Илья Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее Варламов отказал Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в интервью из-за «скелетов в шкафу».