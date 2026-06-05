Варламов отказал Дудю из-за «скелетов в шкафу»

Блогер Илья Варламов признался, что отказался от интервью с Дудем

Блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался в интервью YouTube‑каналу Sheinkin40, что отклонил предложение коллеги Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) записать совместное интервью.

«Юрий Дудь давно хочет сделать со мной интервью. Я говорю: «Юр, я тебя очень люблю, но тебя же вряд ли будут интересовать мои путешествия», — вспомнил он.

Блогер сравнил формат интервью Дудя с допросом, а самого журналиста — со следователем. По его словам, такие беседы ему неинтересны.

«Безусловно, в мои 42 года у меня есть какое‑то количество скелетов в шкафу. Я их стараюсь особо не ворошить», — подчеркнул Варламов.

В той же беседе блогер рассказывал, что уже около 10 лет ведет кочевой образ жизни. По словам Варламова, у него нет постоянного дома и большую часть времени он проводит в отелях.

Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно о недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи и Москве.