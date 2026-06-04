Илья Варламов о жизни без дома: «Все мои вещи умещаются в один чемодан»

Блогер Илья Варламов признался, что у него нет постоянного места жительства

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался в YouTube‑интервью каналу Sheinkin 40, что уже около 10 лет ведет кочевой образ жизни.

«Я нигде не живу. Это не секрет. Большую часть времени я провожу в отелях. Мне очень комфортно», — сказал журналист.

По словам Варламова, он много путешествует: только за текущий год он побывал примерно в 25 странах и совершил уже 50 перелетов. Обычно в год он совершает 120–150 перелетов и посещает 40–50 стран.

«Вся моя дорогая жизнь умещается в один чемодан. Если мне нужно будет срочно собраться, то в целом я все умещу в один чемодан. И даже, по большому счету, в ручную кладь. Жизнь стала простой и легкой, когда у тебя нет вещей или каких‑то обременений», — отметил путешественник.

Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

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