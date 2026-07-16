Россиянам рассказали, как не отравиться ядовитой ягодой

Простые правила безопасности помогут не отравиться незнакомыми ягодами, прежде всего важно «не тянуть в рот всякую гадость». Об этом aif.ru заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, употреблять можно только те ягоды, которые точно знакомы. Ставить опыты в этом плане может быть опасно. Эксперт отметил, что большинство ядовитых ягод обладают резкой горечью, поэтому съесть опасную дозу почти невозможно.

«Вы раскусите горькую жимолость и следующие два часа будете только отплевываться», — отметил Туманов.

На фоне этого трагических исходов от ядовитых ягод очень мало, заключил он.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что в средней полосе России произрастает множество видов ягод, среди них немало ядовитых. Он назвал девять ягод, которые стоит обходить стороной — их употребление вызывает как отравление, так и параличи. Некоторые из токсичных ягод могут быть ошибочно сладкими, ими можно наесться, предупредил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности растущих вдоль дорог ягод.