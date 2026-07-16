Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как не отравиться ядовитой ягодой

Садовод Туманов: незнакомые ягоды нельзя употреблять в пищу
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Простые правила безопасности помогут не отравиться незнакомыми ягодами, прежде всего важно «не тянуть в рот всякую гадость». Об этом aif.ru заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, употреблять можно только те ягоды, которые точно знакомы. Ставить опыты в этом плане может быть опасно. Эксперт отметил, что большинство ядовитых ягод обладают резкой горечью, поэтому съесть опасную дозу почти невозможно.

«Вы раскусите горькую жимолость и следующие два часа будете только отплевываться», — отметил Туманов.

На фоне этого трагических исходов от ядовитых ягод очень мало, заключил он.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что в средней полосе России произрастает множество видов ягод, среди них немало ядовитых. Он назвал девять ягод, которые стоит обходить стороной — их употребление вызывает как отравление, так и параличи. Некоторые из токсичных ягод могут быть ошибочно сладкими, ими можно наесться, предупредил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности растущих вдоль дорог ягод.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!