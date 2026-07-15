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Общество

Россиян предупредили об опасности растущих вдоль дорог ягод

Врач Соломатина: растущие вдоль дорог ягоды опасны для здоровья
Nata Naumovec/Shutterstock/FOTODOM

Ягоды, растущие во дворах и вдоль дорог, опасны для здоровья, поскольку как губка впитывают вредные вещества — выхлопные газы, испарившиеся с асфальта частицы моторного масла и другие токсины. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Кроме того, по ее словам, городская пыль содержит в себе большое количество солей тяжелых металлов. Эти вещества откладываются в придорожную почву, а затем в плоды растений, которые произрастают в таких местах.

«Если эти вещества попали в плод, то сколько его ни чисти и сколько ни мой, уже не поможет. Дело в том, что организм не умеет расщеплять и перерабатывать неорганику. Вернее, делает это с очень большим трудом, из-за этого наступают проблемы с печенью и почками», — сказала специалист.

То же касается и грибов. Эксперты не рекомендуют собирать их в городе, вдоль дорог и рядом с промышленными предприятиями — в радиусе до 4 км. Подчеркивается, что грибы активно накапливают тяжелые металлы и загрязнители из почвы.

Ранее врач раскрыл, как отучить ребенка есть неизвестные ягоды.

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