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Врач назвал, какие ягоды лучше не срывать на природе

Хирург Умнов: в средней полосе России есть много ядовитых ягод, не только волчья
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

В средней полосе России произрастает множество видов ягод, среди них немало ядовитых. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru». Он назвал девять ягод, которые стоит обходить стороной — их употребление вызывает как отравление, так и параличи.

«Вороний глаз — ягода с блестящей черной поверхностью, расположенная в центре розетки из четырех-пяти листьев, может быть ошибочно принята ребенком за чернику или голубику. Волчеягодник обыкновенный — ярко-красные ягоды, которые растут непосредственно на ветвях без длинных плодоножек, могут напоминать облепиху или красную смородину. Однако все части растения содержат токсичные соединения, такие как мезереин и дафнин. Белладонна — знаменитые черные, глянцевые ягоды, похожие на вишню, произрастают на травянистом кустарнике. Ландыш майский, я думаю, всем знаком. Растет в лечу и на дачах. После цветения на растении появляются оранжево-красные ягоды, содержащие сердечные гликозиды. Крушина ломкая (ложная черемуха) — ягоды растут на коротких кистях в пазухах листьев и могут быть ошибочно приняты за черемуху», — предупредил он.

Некоторые из токсичных ягод могут быть ошибочно сладкими, ими можно наесться, предупредил эксперт.

«Еще один вид — паслен сладко-горький. Это плоды, напоминающие маленькие помидорки, обладают сладко-горьким вкусом, ребенок запросто может по ошибки их наесться. Бузина травяная — черные ягоды этого растения очень токсичны в незрелом виде. Однако дозревшие плоды иногда используются в кулинарии, но их употребление категорически не рекомендуется. Воронец колосистый и воронец красноплодный — ягоды могут быть черного или красного цвета и часто имеют сильный неприятный запах. Все части этих растений содержат токсичные алкалоиды и опасны для взрослых и детей. Лесная жимолость или вьющаяся жимолость встречается и в лесу, и в садах в виде декоративной лианы, она красиво цветет и аромат похож на жасмин, ее очень любят сажать пожилые дачницы. Так вот эта жимолость тоже несъедобна. Красные ягоды, растущие попарно у поверхности ветки после цветения, могут быть ошибочно приняты за красную смородину. Однако они содержат сапонины, которые могут вызвать желудочно-кишечные расстройства», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали, где опасно собирать ягоды.

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