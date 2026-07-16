В Краснодарском крае отец прятал дочь от матери на чердаке

В Краснодарском крае мужчина удерживал дочь на чердаке, чтобы не отдавать матери

В Краснодарском крае приставы нашли и вернули матери ребенка, которого скрывал отец, сообщили в ГУФССП России по региону.

Розыск начался после вынесения исполнительного производства о передаче девочки ее матери, которая не знала, где находится ее дочь.

Вместе с сотрудниками полиции и органов опеки приставы выехали по предполагаемому адресу проживания ребенка. На месте взрослые, находившиеся в доме, отказывались общаться и не пускали сотрудников внутрь, отрицая, что девочка находится у них.

Однако в ходе осмотра ребенка обнаружили на чердаке дома. После этого девочка воссоединилась с матерью.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заключили в ведомстве.

До этого россиянин 2,5 года прятался в тайге с двумя дочерьми, чтобы они не виделись с матерью. После развода мужчина поселился в деревне в тайге Усть-Удинского района вместе с детьми, всячески препятствуя их встрече с матерью. Однако суд обязал его передать несовершеннолетних бывшей жене. Из-за отсутствия навигации на реке Ангаре с ноября по май исполнение решения откладывалось. Когда лед растаял, судебные приставы вместе с матерью девочек, добрались в удаленную деревню на катере и забрали детей.

Ранее мужчина похитил девочку, изнасиловал и прятал в нише под лестницей.