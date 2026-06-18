Россиянин 2,5 года прятался в тайге с двумя дочерьми, чтобы они не виделись с матерью

В тайге Иркутской области нашли мужчину, который прятался с дочерьми от их матери

В Иркутской области две дочери, похищенные отцом, спустя два с половиной года встретились с матерью. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

После развода мужчина забрал дочерей в возрасте 5 и 7 лет и поселился в деревне в тайге Усть-Удинского района. Отец всячески препятствовал встречам детей с матерью. Тем не менее женщина не прекращала попыток пообщаться с дочками, а затем обратилась в суд.

Суд обязал мужчину передать несовершеннолетних матери. Из-за отсутствия навигации на реке Ангаре с ноября по май исполнение решения откладывалось. Когда лед растаял, судебные приставы вместе с матерью девочек, полицейским и психологом добрались в удаленную деревню на катере.

«Передача девочек прошла в спокойной обстановке, эмоциональная связь с матерью не утрачена. Восстановлены интересы взыскателя на воспитание и интересы несовершеннолетних, для которых общение с матерью не менее важно, чем с отцом», — отметил начальник отделения Владимир Нестеренко.

Ранее в Подмосковье девочка, похищенная отцом, вернулась к матери спустя два года.