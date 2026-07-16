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Общество

Российский подросток получил срок из-за платных смайликов под постами террористов

В Кузбассе подростка отправили в колонию на 4 года за финансирование терроризма
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Кемеровской области вынес приговор подростку за финансирование терроризма путем платных смайликов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Кузбассу в Telegram-канале.

Установлено, что 17-летний житель Белово с ноября по декабрь 2025 года финансировал террористическую и запрещенную в России организацию, ставя платные реакции под постами в мессенджере. Противоправную деятельность подростка выявили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Суд признал подростка виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии.

До этого генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил, что число несовершеннолетних в РФ, причастных к террористической и экстремистской деятельности, выросло в два раза за прошлый год. Он добавил, что в большинстве случаев молодых людей вербуют через интернет.

При этом число завербованных российских подростков продолжает расти. По данным Совета безопасности РФ, в первой половине 2026 года их стало больше вдвое. В Совбезе связывают это с деятельностью украинских спецслужб, использующих диверсионно-террористические методы и социальную инженерию.

Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект о профилактике подростковой преступности.

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