В Госдуме разрабатывают законопроект о профилактике подростковой преступности

Депутат Толмачев: в ГД работают над проектом о профилактике детской преступности

Комитет Госдумы по молодежной политике разрабатывает законопроект о профилактике преступлений среди детей и подростков. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Так он прокомментировал заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости ввести уголовную ответственность с 12 лет.

«Комитет Государственной думы по молодежной политике разрабатывает законопроекты о профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Именно активная профилактика позволит защитить детей от противоправных действий в отношении других людей, втягивания в незаконную активность, поможет не стать самому жертвой чужого злого умысла и подстрекательства к преступлению», — подчеркнул он.

Как сообщил Толмачев, системную профилактику планируется внедрять в работу школ, правоохранительных органов и взаимодействие с родителями.

«На данный момент депутаты Комитета готовят материалы, которые лягут в основу новых законов в этой сфере», — добавил парламентарий.

На данный момент вопрос о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 12 лет требует всесторонней проработки, отметил Толмачев.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава СК Александр Бастрыкин предложил изменить подход к воспитанию детей со стороны государства. Бастрыкин заявил, что ему «не внушает доверия та работа», которую презентуют молодежные движения. Кроме того, он предложил назначать участников СВО в школы заместителями директоров. По его словам, бывших военных нужно «шире привлекать» к воспитательной работе. Бастрыкин считает, что молодежь будет уважать ветеранов военной операции на Украине, работающих у них в школе.

Ранее член СПЧ Меркачева попросила

Бастрыкина оставить детей в покое.