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Общество

Сутенер избежал заключения в колонии после чистосердечного раскаяния

В Благовещенске сутенер избежал колонии благодаря раскаянию
Shutterstock

Сутенер в Благовещенске избежал наказания в виде лишения свободы в колонии благодаря чистосердечному раскаянию. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

Уточняется, что мужчина начал свою карьеру в качестве организатора интим-услуг после того, как остался без работы. Он уговорил свою безработную знакомую заняться проституцией. Через год его задержали правоохранители.  

В суде мужчина признался в содеянном. В итоге вместо лишения свободы на три года в колонии его приговорили к ограничению свободы в виде подписки о невыезде из Благовещенска.

До этого Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО подполковника полиции Ольгу Лелинову, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемая, располагая информацией о причастности ряда лиц к организации занятий проституцией и содержанию борделей, систематически получала от них денежные средства, имущество и услуги имущественного характера.

Ранее более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией в Забайкалье.

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