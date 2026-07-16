Сутенер избежал заключения в колонии после чистосердечного раскаяния

Сутенер в Благовещенске избежал наказания в виде лишения свободы в колонии благодаря чистосердечному раскаянию. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

Уточняется, что мужчина начал свою карьеру в качестве организатора интим-услуг после того, как остался без работы. Он уговорил свою безработную знакомую заняться проституцией. Через год его задержали правоохранители.

В суде мужчина признался в содеянном. В итоге вместо лишения свободы на три года в колонии его приговорили к ограничению свободы в виде подписки о невыезде из Благовещенска.

До этого Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО подполковника полиции Ольгу Лелинову, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемая, располагая информацией о причастности ряда лиц к организации занятий проституцией и содержанию борделей, систематически получала от них денежные средства, имущество и услуги имущественного характера.

Ранее более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией в Забайкалье.